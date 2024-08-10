رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع شنايدر إلكتريك مصر سبل التعاون لتقديم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 04:28 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاتفاق مع شنايدر إلكتريك لتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية لتطبيق واختبار الأنظمة الرقمية المتكاملة في المنشآت الصحية بدءًا بمجمع الفيروز الطبي لإدارة البنية التحتية والأشغال ومجمع السويس الطبي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومخازن الأدوية ببورسعيد لمراقبة حالة ثلاجات حفظ الأدوية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع شنايدر إلكتريك لتكون شريك رقمي لهيئة الرعاية في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار كونها تقدم أكثر من 80% من الأنظمة المختلفة وتكامل أنظمتها مع أنظمة الرعاية الصحية الأخرى

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استخدام هذه الحلول الرقمية يحسن الكفاءة التشغيلية ويعزز كفاءة إدارة الطاقة ويقلل الاستهلاك والتكاليف ويعزز الاستجابة للطوارئ والأعطال ويزيد من راحة وسلامة وأمان المرضى ويدعم الرصد والتحليل الذكي والمستمر لدعم اتخاذ القرار والتخطيط ويضمن استدامة الموارد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نواصل جهودنا في استكمال طريقنا نحو التحول الرقمي للارتقاء بجميع جوانب الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لضمان تقديم رعاية متميزة وفعّالة وتعزيز تجربة المرضى بشكل شامل ومستدام

ممثلي شنايدر إلكتريك في أفريقيا والمشرق العربي: فخورون بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ويؤكدون: هيئة الرعاية تحقق تقدمًا ملموسًا في التحول الرقمي بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بممثلين عن شركة شنايدر إلكتريك في مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وحضر اللقاء كل من المهندس رامي مصطفى، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لقطاع المباني والتوزيع، والمهندس محمود عثمان، مدير أول قطاع المباني والطاقة الرقمية لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس شادي شروتي، رئيس قطاع المباني لشركة شنايدر إلكتريك مصر، والمهندس مهاب لبيب، مهندس أول مبيعات بقطاع المباني لشركة شنايدر إلكتريك مصر.

وناقش اللقاء سبل التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشنايدر إلكتريك لتقديم أحدث الحلول الرقمية في إدارة الطاقة والأتمتة وإدارة المباني (BMS) ومراكز البيانات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT).

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم الاتفاق مع شنايدر إلكتريك على تنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية لتطبيق واختبار الأنظمة الرقمية المتكاملة في المنشآت الصحية، بدءًا بمجمع الفيروز الطبي لإدارة البنية التحتية والأشغال، ومجمع السويس الطبي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ومخازن الأدوية ببورسعيد لمراقبة حالة ثلاجات حفظ الأدوية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن استخدام هذه الحلول الرقمية يحسن الكفاءة التشغيلية ويعزز كفاءة إدارة الطاقة، ويقلل الاستهلاك والتكاليف، ويعزز الاستجابة للطوارئ والأعطال، ويزيد من راحة وسلامة وأمان المرضى، ويدعم الرصد والتحليل الذكي والمستمر لدعم اتخاذ القرار والتخطيط، ويضمن استدامة الموارد.

وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع شنايدر إلكتريك لتكون شريكًا رقميًا للهيئة، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، حيث تقدم الشركة أكثر من 80% من الأنظمة المختلفة وتكامل أنظمتها مع أنظمة الرعاية الصحية الأخرى.

وتابع الدكتور السبكي قائلًا: "نواصل جهودنا في استكمال مسيرتنا نحو التحول الرقمي للارتقاء بجميع جوانب الرعاية الصحية، وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لضمان تقديم رعاية متميزة وفعّالة، وتعزيز تجربة المرضى بشكل شامل ومستدام." وأكد الدكتور السبكي استمرار الهيئة في بذل الجهود لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتحقيق رؤيتها في تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة ومبتكرة للجميع.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شنايدر إلكتريك في مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي عن سعادتهم بهذا اللقاء وتطلعهم للتعاون وبذل الجهود المشتركة، قائلين: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤكدين أن الهيئة تحقق تقدمًا ملموسًا في التحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية. وأضافوا أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها الاستراتيجية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتمكين الرعاية الصحية الشاملة في المجتمع."

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلٍ من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور محمد شعبان، مدير إدارة المتابعة والتقييم بالهيئة.