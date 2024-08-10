وزير الزراعة يبحث سبل النهوض بإنتاج الألبان وتحسين أوضاع المربيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 04:29 مساءً - بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان (إمبا) التصورات المستقبليه وسبل النهوض بالانتاج وتطوير مزارع الانتاج الحيواني وتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعة.

وتطرق اللقاء الى استعراض جهود الدولة للنهوض بالانتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع البنوك الوطنية، لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المزارع ومراكز تجميع الألبان من اجل تطويرها لتعمل طبقا للمواصفات القياسيه والمعايير الدولية.

وأشار وزير الزراعة الى جهود الدوله في التحسين الوراثي لسلالات الماشية لزيادة انتاجيتها من اللحوم والألبان، فضلا عن مبادرات تطوير مراكز تجميع الألبان، إضافة الى توفير الرعاية البيطرية لمزارع الانتاج الحيواني، وتوفير الأمصال واللقاحات الحيوانية اللازمه وتبسيط اجراءات تراخيص المزارع مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول مزارع الانتاج الحيواني للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية.

وأكد فاروق ان وزارة الزراعة تقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بالانتاج الحيواني، بما فيها إنتاج الألبان، لضمان جودتها، لتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين.

واشار الوزير الى أهمية التصنيع الغذائي، وتحقيق القيمة المضافة للألبان، الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي، والحد من الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المربين ومنتجي الألبان.

ووجه وزير الزراعة في نهاية الإجتماع، بدراسة كافة العقبات التي قد تواجه مربي ومنتجي الثروه الحيوانيه، والعمل علي تذليلها والتيسير علي المربيين، للحفاظ على هذه الصناعة الهامة.