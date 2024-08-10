فريدة الشوباشى: الحوار الوطنى جمع كل أطياف الشعب المصرى دون خطوط حمراء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 06:31 مساءً - اعتبرت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى خطوة هائلة في مسار الإصلاح السياسي ودعم التعددية، موضحة أن أعضاء الحوار الوطني يقومون بدورهم على أكمل وجه، كما أن ما يميز الحوار هو أنه لا توجد خطوط حمراء، ولا يوجد هناك انفراد بالرأى، مما يعطى أملا كبيرا فى المستقبل.

وأضافت في أن الحوار الوطنى جمع كل أطياف الشعب المصرى، وكل ما يوجد من إشكاليات لدى الأطراف المشاركة بالحوار، يتم عرضها فى الحوار للكشف عن حلول لها، فهو خطوة شديدة الأهمية للدولة المصرية، لأن الفترة الحالية فى ظل التحديات الداخلية والخارجية تتطلب تماسك المجتمع المصرى لمواجهة أى تحديات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

يذكر أن أولى جلسات الحوار الوطني، قد انطلقت في 5 يوليو 2022، وهو الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 أبريل 2022، بإطلاق حوار وطنى يضم كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.