غدا.. طقس شديد الحرارة رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 06:31 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد غدا فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وأسوان والوادى الجديد وشرق العوينات ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ومتوقع غدا نشاط للرياح على شواطئ خليج السويس وشواطئ بلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم، وسرعة الرياح تتراوح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.