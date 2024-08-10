بعد برونزية طوكيو.. سارة سمير تحسم فضية أولمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 07:29 مساءً - حسمت الرباعة سارة سمير المركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

أنهت الرباعة سارة سمير محاولات الخطف برفع 117 كجم فى المركز الثالث بالترتيب العام.

وتخوض سارة سمير بطلة رفع الأثقال منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد، الأحد، على وزن 81 كجم .

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية.