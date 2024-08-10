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11 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنبة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت  ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت  ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، إلى أن موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت  ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.


وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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