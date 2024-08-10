سارة سمير: أهدى الميدالية للشعب المصرى والرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قدمت سارة سمير الفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، الشكر لكل من شجعها فى مشوارها بأولمبياد باريس 2024 مؤكدة: "كان نفسى أجيب الذهب، والمرة الجاية إن شاء الله أجيب الذهب وأفرحكم".

وردا على تأثرها بما يقال عليها قالت: الحمد لله مش بتفرج على حد قبل اللعب، ومش برد على حد، والمنافسة كان صعبة عليا، وأهدى الميدالية للشعب المصرى كله وللرئيس السيسى.

وتمكنت سارة سمير من تحقيق الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 وحصلت بطلة النرويج على الميدالية الذهبية بمجموعة 275، بينما جاءت سارة سمير في المركز الثاني وحققت 268 كجم، وبذلك تحقق سارة سمير الميدالية الثانية للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 بعد ميدالية محمد السيد في السلاح وحصوله على الميدالية البرونزية.

وفى السياق ذاته، حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024، وتصدر الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.