مراسلو "العالم في العلمين" يستعرضون أبرز أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال محمد شاهين مراسل CBC من العلمين الجديدة، إن الجماهير تستطيع أن تحجز للبطولات والملاعب والفعاليات من خلال موقع تذكرتى، أو من خلال منافذ بيع التذاكر الخاصة بشركة تذكرتى.

بينما ذكر محمد زهران مراسل CBC من العلمين الجديدة، خلال برنامج "العالم في العلمين"، عبر قناة "CBC"، أن الفنان عمرو دياب أحيا حفلا بالأمس على مسرح "يو أرينا" وشهدت إقبالا كبير من الجمهور المصري والعربي، موضحا أنه تقام حفل لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية والاستعراضية، وتعرض فقرات خاصة بالتراث الإسماعيلي "سمسمتي" و"أم الخلود".

وأشار إلى أن اليوم يشهد آخر أيام عرض مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبد العزيز، مضيفا أن المسرحية تأتي بالشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، ولاقت زخما كبيرا من الجمهور المصري والعربية، وكانت المسرحية كاملة العدد. وتابع محمد زهران: "أيام 15 و16 و17 ستعرض مسرحية التليفزيون، للنجم حسن الرداد وإيمي سمير غانم".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.