التعليم: 25 يناير موعد إجازة نصف العام الدراسي الجديد 2025

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أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد اجازة نصف العام الدراسي طبقا للخريطة الزمنبة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، في 25 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، إلى أن موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.



وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار، ودعم العملية التعليمية.

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة المتمثلة في (الكثافات الطلابية في الفصول - سد العجز في أعداد المعلمين - ارتفاع نسب الغياب بالمدارس - إعادة هيكلة التعليم الثانوي).