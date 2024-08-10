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«التعليم»: 31 مايو موعدا لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2025

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أحمد جودة - القاهرة -  

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، لتبدأ في 31مايو 2025.

كما حددت الخريطة الزمنية، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت  ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت  ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس  ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت  ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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