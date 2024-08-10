وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:25 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة توجه يوم السبت 10 أغسطس الجاري إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا "بول كاجامي".

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من المسئولين المشاركين في مراسم التنصيب، كما ستمتد الزيارة لتشمل عدداً من الفعاليات الثنائية بين مصر ورواندا، من أهمها عقد مباحثات سياسية مع نظيره الرواندي، ومع وزير الصحة الرواندى، حيث سيشارك دكتور عبد العاطى وبصحبته البروفيسور دكتور مجدى يعقوب في احتفالية بمناسبة إتمام المرحلة الأولى الخاصة بمركز مصر-رواندا د. مجدي يعقوب للقلب.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد وزير الخارجية سوف يلتقى خلال الزيارة مع أبناء الجالية المصرية في رواندا، كما سيشارك فى مائدة مستديرة مع أبرز رجال الأعمال الروانديين وممثلي القطاع الخاص الرواندي.