بطلنا الأولمبي.. أحمد الجندي يحتفل بذهبية أولمبياد باريس مع شقيقه ورئيس اتحاد الخماسي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:26 مساءً - احتفل البطل الأوليمبي أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في منافسات الخماسي الحديث، مع شقيقه محمد الجندي لاعب الخماسي الحديث أيضا.

الجندي مع شقيقه

كما احتفل الجندي مع شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث بميداليته الذهبية.

الجندي مع العريان

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وانتهى أمس الجمعة أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، وهما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.