نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مناقشة ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر في تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، اجتماعها، اليوم، الأحد 11 أغسطس في الخامسة والنصف مساء بمقر النقابة، لمتابعة المناقشات حول أوراق العمل والتوصيات بشأن قضايا الحريات والأطر التشريعية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.

وتستأنف اللجنة في اجتماع الغد مناقشة تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.

ودعت اللجنة الزملاء الصحفيين النقابيين وغيرهم من الممارسين، إلى الانضمام لأعمالها والمشاركة في تلك النقاشات، من خلال الحضور أو التقدم بالأفكار والمقترحات.

وشدد محمد بصل منسق اللجنة، على أن المشاركة الكثيفة في الأعمال التحضيرية تضمن توسيع آفاق للمؤتمر العام السادس وطرح أكبر عدد من الأفكار والتوصيات الجادة أمام مجلس النقابة وجمعيتها العمومية والسلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم حرية الصحافة التي هي حجر الأساس لتطويرها وتحسين أوضاعها المهنية والاقتصادية.