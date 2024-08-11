نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "علام" يصدر قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة لأسرة المرحومة شيماء عويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة، لأسرة المرحومة الأستاذة شيماء عويس، والتي توفيت بسبب إهمال مركز أشعة.

كما وجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق لأسرة الزميلة الراحلة مع تسهيل جميع الإجراءات.

ويتقدم النقيب عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وكان أعرب النقيب عن استيائه الشديد من الإهمال الذي صدر من مركز أشعة، وتسبب في وفاة الأستاذة شيماء عويس ذكي، المحامية بالقاهرة.

وشدد عبد الحليم علام، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة، بسبب هذا الإهمال الذي أودى بحياة الأستاذة المحامية، مشيرًا إلى أن النقابة أوقفت التعاقد مع هذا المركز.

وأكد نقيب المحامين، أنه تم التواصل مع المحامي العام، الذي بدوره أصدر قرارًا بغلق مركز الأشعة الذي تسبب في وفاة المحامية، معبرًا عن أسفه اتجاه ما حدث للزميلة المحامية.