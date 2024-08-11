نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن إطلاق متجدد لمصحف مصر عبر التطبيق الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه عند إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بعدد من الأمور، خدمة للإسلام والمسلمين وهي:

١- إنشاء مسجد مصر الكبير، حيث لكل مدينة روح، ومسجد مصر الكبير هو روح العاصمة الإدارية وصرحها الإسلامي والثقافي الضخم.

٢- مركز مصر الثقافي المشتمل على مكتبة، ومتحف إسلاميٍّ، ومركز للمؤتمرات، ومرافق تعليمية مختلفة.

٣- دار القرآن الكريم والتي نقش فيها القرآن الكريم في ثلاثين إيوانا، كل إيوان منها ثماني الأضلاع، كل ضلع منها نقش لصفحة من المصحف، بحيث يشتمل الإيوان على جزء كامل من القرآن الكريم، وقد كان لي شرف عرض مشتملات دار القرآن الكريم على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم افتتاحه لها.

٤- طباعة مصحف مصر، حيث طبع بالفعل قبل افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي، ومكتوب على صفحته الأولى: (تشرف بأمر طباعته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية).

وصدر له عدد من الطبعات بمقاسات مختلفة: الكبير والوسط والصغير.

وتم طباعته على نسخة الشمرلي بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، مختوم الآيات.

مكتوب بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد.

واليوم أتشرف بإطلاق جديد لمصحف مصر، من خلال هذا التطبيق الإلكتروني الذي يتيح لأي قاريء حول العالم أن يتصفح المصحف الشريف ويتلو منه القرآن الكريم، لتتشرف مصر بخدمة القرآن الكريم طوال الزمان، وليكون مصحف مصر هديةً من أرض الكنانة مصر إلى العالم.

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