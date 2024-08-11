خلال مشاركته في فعاليات التنصيب الرئاسي برواندا.. وزير الخارجية يلتقي مع نائب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 03:31 مساءً - عقد السيد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءاً ثنائياً يوم ١١ أغسطس الجاري مع السيد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش حضورهما مراسم تنصيب الرئيس الرواندي في كيجالي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبدالعاطي أكد على العلاقات الأخوية الممتدة ووحدة المصير التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والسعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين. كما تناول السيد وزير الخارجية التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود لإزكاء مسار التسوية والحفاظ على الملكية الليبية، مشدداً على موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي/الليبي، مشيراً إلى مواصلة القاهرة لدعمها لدور المؤسسات الوطنية الليبية بما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة، وبما يحقق لليبيا أمنها واستقرارها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة. كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.

وأردف السفير أبو زيد، أن السيد الكوني أكد من جانبه على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة والداعمة لإستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.