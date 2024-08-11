ضبط تشكيل عصابى فى القليوبية بحوزتهم 33 كيلو هيروين و30 كيلو هيدرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 03:32 مساءً -

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بؤرة إجرامية مكونة من 8 عناصر إجرامية لـ 6 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة مركزى شرطة شبين القناطر والخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 33 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 1,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 10 الأف قرص مخدر لعقار "الترامادول"، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، 2 سيارة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6,050 مليون جنيه تقريباً.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.