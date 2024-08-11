حليمة عباس تحصد المركز الخامس بمنافسات رفع الأثقال وزن +81 في أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 03:32 مساءً - حصلت حليمة عباس لاعبة رفع الأثقال على المركز الخامس فى منافاست وزن + 81 كجم فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التى تختتم مساء اليوم الأحد.

نجحت حليمة عباس لاعبة رفع الأثقال فى رفع المحاولة الأولى والثانية بمنافسات وزن + 81 كجم برفع 110 كجم و 115 كجم على التوالى، قبل أن تخفق فى المحاولة الثالثة فى الخطف برفع 118 كجم بـ أولمبياد باريس 2024 ونجحت أيضا فى ربع 3 محاولات صحيحة فى الكلين و النتر و لكن لم تحقق ميدالية نظرا لصعوية منافسة هذ الوزن.

ويحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع.

وسيقام حفل الختام الأحد فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وصرّح ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا، "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".

ورفع الجندي وسارة علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم في نهر السين.

وأضاف، "لدينا 12 لاعبا تواجدوا في المراكز من الرابع إلى الثامن وكانوا مرشحين لحصد ميداليات لولا سوء التوفيق".

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.