انتصار السيسي تهنئ والدة اللاعبة سارة سمير بعد حصولها على الميدالية الفضية

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أحمد جودة - القاهرة - أجرت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصالًا هاتفيًا بالبطلة المصرية سارة سمير بعد حصولها على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة والمباركة إلى اللاعبة سارة سمير بعد الإنجاز التي حققته خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة المحاسب محمد عبد المقصود بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي بعد تواصلها مع البطلة المصرية.

وحققت سارة سمير الميدالية الفضية بعدما رفعت 117 كجم في الخطف و151 كجم في الكلين والنتر بمجموع 268 كجم.

وتعد سارة سمير ثالث لاعبة تحقق ميداليتين أولمبيتين بعد كلًا من عبير عبد الرحمن صاحبة برونزية بكين 2008 وفضية لندن 2010 في رفع الأثقال، وهداية ملاك صاحبة برونزيتي ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 في التايكوندو.