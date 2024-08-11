نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بدء العام الدراسي الجديد.. أولياء أمور مصر يصدر عدة مطالب من وزير التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل بدء العام الدراسي الجديد لعام 2024/2025.

وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة وضع آليات لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي، حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم من بداية العام الدراسي، منعا لتكرار الشكوى الدائمة من تأخير استلام الكتب المدرسية لبعض المواد واضطرار أولياء أمور إلي شراء الكتب الخارجية باهظة الثمن.

كما ناشدت الحزاوي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة الإعلان عن جدول مجموعات الدعم المدرسية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة، لأنه من المعروف أن طلاب هذه المراحل نظرا لطول المناهج يبدأون دروس خصوصية مبكرا قائلة هذا هو الواقع المر لحين عودة الدور الفعال لمدارسنا

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى ضرورة وضع خطة تضمن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مبكرا مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرةً إلى أن تأخر تسليم التابلت يؤثر على الطلاب سلبيا في التحصيل الدراسي نظرا لعدم طباعة الكتب المدرسية لأولى ثانوي والاعتماد الكلي على التابلت للدخول علي المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة

وأعلنت الحزاوي عن تفعيل مبادرة "هنساعد بعض لتبادل الكتب المدرسية والخارجية"، نظرا لارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل كبير، مؤكدة أنه يمكن لصفحات المدارس تبني الفكرة، للتسهيل على أولياء الأمور فكرة القيام بالتبادل وليكن تخصيص يوم معين في الأسبوع لتبادل الكتب لكل مرحلة، مؤكدةً أن هذه المبادرة تساهم بشكل الكبير من الحد من ظاهرة « رمي الكتب الدراسية» واستفادة طلاب آخرون بها.

العام الدراسي الجديد

جدير بالذكر إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.