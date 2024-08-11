ضبط المتهم بالتعدي على محامي داخل مكتبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على محامى وإحداث إصابته بكسر بالجمجمة أثناء قيامه بتجهيز مكتب خاص له بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول من إحدى المستشفيات بإستقبال (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بكسر بالجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" ولا يمكن إستجوابه) إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال وسؤال والده إتهم (سائق – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجله المصاب بالضرب بإستخدام عصا خشبية حال تواجده بالمكتب الخاص به نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها لقيام المشكو فى حقه بطلب مبلغ مالى من المصاب "دون وجه حق".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.