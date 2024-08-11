الحوار الوطني يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية لجلسات الحبس الاحتياطي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 05:30 مساءً - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعُقد اليوم الأحد اجتماع مجموعة العمل المُصغرة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، والتطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسى.