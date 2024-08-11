وزير الخارجية والهجرة يلتقي في كيجالى مع ويليام روتو وينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 05:30 مساءً - التقى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ١١ أغسطس الجاري مع ويليام روتو رئيس كينيا، وذلك على هامش المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي بكيجالي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن د. عبدالعاطي نقل خلال اللقاء رسالة شفهية من رئيس الجمهورية لنظيره الكيني، تتضمن نقل تحيات وتقدير سيادته لأخيه فخامة الرئيس الكيني، وتهنئة سيادته بمناسبة إعلان التشكيل الحكومي الجديد في كينيا الذي تم يوم ٨ أغسطس الماضي، معرباً عن تطلع مصر لأن يساهم هذا التطور الهام في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية التي أطلقها الرئيس "روتو"، وكذا التطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعوة سيادته لقيام الرئيس روتو بزيارة إلى بلده الثاني مصر في المستقبل القريب.

كما أعرب الوزير عبدالعاطي خلال اللقاء عن التقدير المصري البالغ للعلاقات الثنائية مع كينيا، والتي تتسم بالطابع التاريخي على المستويين الشعبي والرسمي، مشيداً بمُستوى التنسيق الرفيع القائم بين السيد رئيس الجمهورية والرئيس الكيني، والذي انعكس على عدد اللقاءات الثنائية التي تمت على هامش القمم الأفريقية، وكذا الاتصالات الهاتفية للتنسيق بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المُشترك خلال الفترة الماضية، مؤكداً الحرص على الحفاظ على هذا المستوي الرفيع من التنسيق اتصالاً بحجم ومكانة البلدين الشقيقين على الساحة الأفريقية وعمق العلاقات التاريخية بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية أشار إلى أهمية العمل على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية عبر اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم أطر العلاقات في مختلف المجالات، وبما يُضفي مزيداً من الزخم على النسق المُتصاعد في العلاقات الثنائية، وبما يسهم في الوصول بالعلاقات إلى مُستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الارتقاء بحجم التبادل التجاري القائم، وكذا زيادة الاستثمارات المصرية في كينيا من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في العديد من المجالات وعلي رأسها النقل والزراعة والبنية التحتية والري.

وأوضح المتحدث أن الدكتور عبدالعاطي أشاد بجهود الوساطة التي تقوم بها كينيا في جنوب السودان، وكذا الدور الكيني الهام لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا، مؤكداً حرص مصر على مواصلة جهودها دعماً لهذا المسار وسعياً لتثبيت استقرار هذه المنطقة الهامة. كما تطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحة الأفريقية والشرق أوسطية وعلى رأسها الأوضاع في السودان وأزمة غزة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين داخل أروقة الاتحاد الأفريقي ومختلف المحافل الدولية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن فخامة الرئيس روتو أكد على عمق الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين مصر وكينيا، وطلب نقل خالص تحياته وتقديره واحترامه الكبير للسيد رئيس الجمهورية للدور القيادي الذي يضطلع به سيادته في دعم الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية. كما أشاد الرئيس روتو بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى توافقه التام مع مسألة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، وتطلعه لتلبية الدعوة الموجهة من السيد الرئيس لزيارة مصر. كما أكد على أهمية استمرار العمل على دفع أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التوافق حيال تكثيف وتيرة التشاور المشترك، والتنسيق المستمر اتصالاً بكافة القضايا المطروحة بناء على التوافق القائم بشأنها، وعلي رأسها قضايا المياه وحل النزاعات بالطرق السلمية وترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.