وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من شيوخ مطروح وشمال سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من شيوخ محافظتي مطروح وشمال سيناء، واستعرض وزير الأوقاف خلال اللقاء جهود وزارة الأوقاف القرآنية والدعوية في محافظتي مطروح وشمال سيناء، وفي مقدمتها التوعية بالقضايا الوطنية والمجتمعية.

وأشار وزير الأوقاف إلى جهود الدولة المصرية في محافظة مطروح وما تشهده المحافظة من تطور كبير، مؤكدًا أن محافظة شمال سيناء هي البوابة الشرقية للدولة المصرية وأن محافظة مطروح هي البوابة الغربية للدولة المصرية، وأهل هاتين المحافظتين تربطهما صلات وعلاقات طويلة وممتدة.

من جانبهم أشاد وفد شيوخ مطروح وشمال سيناء بجهود وزارة الأوقاف القرآنية والدعوية ودورها في نشر الفكر الوسطي إلى جانب دورها المجتمعي سواء في محافظة شمال سيناء أم في محافظة مطروح، وهم: الشيخ رحومة سعد رحومة، والشيخ مجدي سعد رحومة، والشيخ عمر عبد الله أبو بكر راجح، والشيخ سعيد موسى صباح، والشيخ سالم حسني أبو رجب، والشيخ رجب سليمان سلمي محمد، والأستاذ أحمد سعيد موسى.