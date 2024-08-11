حياة كريمة ترصد أهم أنشطة معسكرات المؤسسة الشبابية عبر مبادرة Agile Youth

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 06:32 مساءً - كشفت الدكتورة بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل النسخة الثانية لمعسكرات حياة كريمة الشبابية تحت شعار مبادرة "Agile Youth".

وأكدت مصطفى، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، حرص المؤسسة على الاهتمام بالشباب، حيث كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤسسة في الفترة الأخيرة، بوضع ملف بناء قدرات الشباب ورفع وعيهم على قائمة الأولويات.

وأشارت المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن المعسكرات الشبابية من البرامج التي ننفذها وسنستمر في تنفيذها للشباب، حيث يضمن المعسكر مزيجا من أشياء مختلفة كالأنشطة الترفيهية والمعلومات الثرية، ودمج بين ورش العمل وأنشطة فنية لمنح الفرصة للشباب من أجل الإبداع والتعبير عن آرائهم بطرق مختلفة، فضلًا عن التركيز على ريادة الأعمال الاجتماعية والأفكار المبتكرة للشباب.

مؤسسة حياة كريمة لديها أكثر من 50 ألف متطوع على الأرض

وأوضحت، أن المعسكرات تضمنت أنشطة رياضية، حيث حصل الشباب على جانب معلوماتي مهم تمثلت في حروب الجيل الرابع ومحاربة الشائعات، فضلًا عن تمييز الشباب للمعلومات الصحيحة المقدمة إليهم من المعلومات المضللة، ودور مصر في القضية الفلسطينية، مشددًة على أن مصر دعمت فلسطين على مر العصور.

وتابعت: "مؤسسة حياة كريمة لديها أكثر من 50 ألف متطوع على الأرض، وهدف المعسكرات إعداد كوادر تطوعية يمكنها التعامل مع المجتمع والشعور بمسؤوليتها تجاهه، والمشاركون لهم حق التعليم وغيرها من الحقوق التي يكفلها لهم المجتمع، وعليهم أن يعرفوا واجباتهم تجاه المجتمع".