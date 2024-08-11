نقابة الأطباء تحذر من الالتحاق بكليات الطب الوهمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 06:32 مساءً - انتشرت في الأونة الأخيرة إعلانات لبعض كليات الطب الوهمية في مصر أو خارجها، أعلنت عن القبول بها بمجموع 50%، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024، والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

وحذرت النقابة العامة للأطباء، أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من الالتحاق بهذه الكليات الوهمية سواء داخل أو خارج مصر، مشددة على أن النقابة لن تعترف بخريجي هذه الكليات ولن تقبل قيدهم بسجلاتها.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك حدا أدنى للتنسيق يعلنه المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بكليات الطب الحكومية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب الخاصة والأهلية، وغالبا ما يكون بفارق نحو 10% عن كليات الطب الحكومية.

وأشارت النقابة، إلى أن التحويل من أي كلية طب خارج مصر، لكلية مناظرة خاصة في مصر، يشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى للتقدم للكلية المحٌول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية العامة، وأن يقضي الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر كحد أدنى.

من جهته، أكد نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، خطورة قبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على٥٠٪ ببعض كليات الطب الأجنبية في مصر أو خارجها؛ سواء في دولة ليبيا أو عدد من دول شرق أوروبا، لمخالفته مبادىء تكافؤ الفرص والمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب، كما أنه يمثل كارثة على النظام الصحي، لافتا إلى أنه قد يؤدى فى المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب مما يؤثر سلباً على المهنة وعلى المريض المصري.

وطالب د. أسامة عبد الحي، المجلس الأعلى للجامعات بالنظر فى تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج مصر، موضحا أن بعض الطلاب قد يستكملون الدراسة في هذه الكليات، ثم يتوجهوا إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات، ومن ثم يمكنهم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب.

وشدد على أنه قبل البدء بمعادلة الشهادة، يجب النظر إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة، والتأكد من دراسته للمواد المؤهلة لدراسة الطب كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، فى الثانوية العامة، أو ما يعادلها، عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة ( علمي علوم) أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد.

من جهته، أكد أمين عام مساعد نقابة الأطباء د. خالد أمين، ضرورة عدم السماح بفتح كليات طب جديدة، مالم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي بعدد أسرة مناسب للتدريب، وذلك تنفيذا لصحيح القانون, لافتا إلى ضرورة ربط أعداد الخريجين أيضا بسوق العمل.

وأشار د. خالد أمين، إلى ضرورة ألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة تتجاوز 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية فى نفس عام حصوله على الثانوية العامة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، في جمعيتها العمومية عام 2019 قد حددت

اشتراطات قيد خريجى كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر:

قواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية للنقابة في عام 2019.

جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط للقيد بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

إشتراطات قيد خريجى كليات الطب الخاصة داخل مصر

اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة فى مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد آسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.