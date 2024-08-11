عاجل- جامعة القاهرة تعلن موعد فتح باب التحويلات للعام الدراسي 2024/2025

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أحمد جودة - القاهرة - جامعة القاهرة تعلن موعد فتح باب التحويلات للعام الدراسي 2024/2025

جامعة القاهرة تعلن موعد فتح باب التحويلات للعام الدراسي 2024/2025.. أعلنت جامعة القاهرة، تحت قيادة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، عن فتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي 2024/2025.

مواعيد التحويلات وشروط القبول

ابتداءً من الأحد 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين، ستستقبل جامعة القاهرة طلبات التحويلات لجميع أنواع البرامج، باستثناء البرامج الخاصة التي ستمتد لمدة أسبوعين إضافيين. يمكن للطلاب التقديم عبر البوابة الإلكترونية لخدمات الجامعة من خلال الرابط: [https://eservices.cu.edu.eg/](https://eservices.cu.edu.eg/).

شروط التحويل إلى الكليات المختلفة

يشترط على الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بالإضافة إلى بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي. يجب أن لا يقل التقدير العام للطالب عن "ممتاز" للتحويل إلى الكليات الطبية والهندسة، و"جيد جدًا" للكليات العملية الأخرى، و"جيد" للكليات النظرية. كما تتطلب التحويلات مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية وفقًا لطبيعة الدراسة بها، مع فرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها في جامعة القاهرة.

الأولويات والمعايير للتحويل

أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التحويلات ستتم في إطار النسب التي تحددها مجالس الكليات ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة. ستُعطى الأولوية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، والذين يقيمون في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

التحويل للطلاب المستجدين وبرامج الساعات المعتمدة

بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، يتم النقل عن طريق مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي. ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى في الثانوية العامة للقبول في الكلية التي يرغب في نقل القيد إليها. أما التحويل إلى برامج الساعات المعتمدة والمميزة بمختلف كليات الجامعة، فإنه يتم عن طريق الجامعة والكلية مباشرة.

الالتزام بالقواعد واللوائح

وأكدت جامعة القاهرة على التزامها بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.