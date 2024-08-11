الكاتبة سماح أبو بكر تحكي تجربتها مع أول مهرجان للأطفال في كندا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 07:30 مساءً - كشفت الكاتبة سماح أبو بكرعزت، تفاصيل تجربتها مع أول مهرجان للأطفال في كندا، موضحة أنهم يخصصوا شهر يوليو للاحتفال بالتراث المصري، ولأول مرة يخصصوا مهرجان للأطفال في شهر التراث.

وذكرت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، أنها كانت ضيف شرف المهرجان، مضيفة أن لها كتابا منذ عشر سنوات اسمه "في قلبي قلعة ومعبد" تخاطب من خلاله الأطفال بأن التاريخ ليس في المعابد أو الآثار ولكن نحمل التاريخ في جيوبنا من خلال الفلوس.وتابعت الكاتبة سماح أبو بكر عزت: "محدش فكر العشرة جنيه ايه عليها، سواء مسجد أو وجه فرعوني، فالكتاب يعرض من الجنيه المعدني وحتى الـ200 جنيه"، مضيفة أنها فوجئت أن الأطفال هناك يتحدثون باللغة العربية، وكذا يهتم أهلهم بالورش.

