أخبار مصرية

غدًا.. محمود الليثي في سهرة خاصة على CBC مع هبة الأباصيري من العلمين الجديد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 07:30 مساءً -  

تستضيف الإعلامية هبة الأباصيري، غدًا الأثنين، الفنان محمود الليثي على قناة CBC، في سهرة خاصة تذاع من العلمين الجديدة في تمام الساعة التاسعة والنصف  مساءً. 

 

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام  الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

 

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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