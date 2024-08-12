نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الدكتور نظير عياد لتوليه دار الإفتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد على ثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه، وتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية.

ويتمنى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد كل التوفيق

ويتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتحية والتقدير والإجلال إلى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على ما بذله من جهد في سبيل الارتقاء بدار الإفتاء المصرية حتى أضحت متفردة بين دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم خدمة لدينه ووطنه، وأجزل له المثوبة.