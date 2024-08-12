حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 13-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: يوم متطلب متقلب يسبب معاكسات تحت تاثيرات القمر من السرطان من بيتك من عقر دارك في اضعف نقطة يحمل هموم تطال خصوصياتك تاثيرات ثقيلة مليئة بالمسؤوليات والمزاجية نوعية الوقت باهتة بطيئة فلا تطلب المستحيل

عاطفياً: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.

صحياً: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: حضر نفسك للركض للسرعة تاثيرات مهمة من القمر في السرطان تحمل حظا كبيرا قدرة فكرية قدرة جسدية تساعدك حتى تتجاوز الكثير من الاعمال والنشاطات آن الاوان لتفتح ابواب وآفاق جديدة لقاءات سعيدة يحالفك الحظ ويجلب لك ارباح غير منتظرة.

عاطفياً: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.

صحياً: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماماً كبيراً.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: تاثيرات فلكية جيدة جدا من القمر في السرطان حافلة بالتطورات المالية من البيت الثاني بيت المال والمكاسب والربح يوم قوي ماليا تاثيرتات جيدة الاجواء مناسبة للبيع للشراء للتجارة على انواعها الحظ يعمل لصالحك ما يجعل المعنويات ترتفع.

عاطفياً: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك أكثر مما كنت تتوقع.

صحياً: لا تبخل على صحتك بذرّة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.تحالفك تاثيرات القمر من السرطان وتجلب لك ارباح غير منتظرة توفر لك الاستقرار المادي والتحرر المعنوي ما يجعلك تسيطر على الاوضاع فتتخذ قرارات حاسمة وجديدة تخدم مخططاتك.

عاطفياً: كن حذراً مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.

صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: تعيش اجواء غير مناسبة تحت تاثيرات القمر من السرطان الذي يسلط الضؤ على نقاط ضعفك ومخاوفك فما عليك الا ان تراقب بدقة تصرفاتك وكلامك واعتمد اسلوب هادئ في تعاملك مع الاخرين وكن حذر جدا ولا تتهور في احكامك يوم صعب ومعقد.

عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم أوقاتاً عاطفية مميّزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتاً طيّبة مع الشريك.

صحياً: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، تقلب الدنيا لصالحك مع وجود القمر في السرطان تفرح ترتاح تعوض عن تعب الايام الماضية تاثيرات جيدة تحمل تقدم نجاح نفسية مرتاحة معنويات عالية لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة.

عاطفياً: لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك

صحياً: حكّم عقلك وشغل فكرك قبل أن تقرر عدم متابعة التعليمات الطبية المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: تدخل في مرحلة من الهدوء والركود تحت تاثيرات القمر المعاكسة من السرطان ما يجعلك تعيش بعض التناقضات والمزاجية فتشعر ان الامور لا تسير على الطريق الصحيح لذلك حاذر ان لا تخطىء وكن صادقا مع نفسك ولا تنتظر نتائج مهمة سيطر على انفعالاتك كي لا تدفع الثمن غاليا.

عاطفياً: تبدو محتاراً اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.

صحياً: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: مشروع كبير في طريقه إليك وتحصل على المزيد من الفرص للتقدم تربح تكسب تقدم اطروحة مسابقة جامعية او اكاديمية افكارك سريعة بحيث تطوي صفحة لتبدا مرحلة جديدة وتتحسن اوضاعك تنقلات ناجحة ومفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة تحمل الكثير من التطورات والمبادرات البناءة.

عاطفياً: تكون متحمّساً لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز.

صحياً: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيداً، إشارات إيجابية في هذا النطاق.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: تحصل اليوم تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك تحت تاثيرات القمر من السرطان على أن تتمكّن من استثمار هذه الانجازات لاحقاً في مسيرتك يوم واعد يقدم لك فرصة ثمينة وتسويات مالية امتحانات مفاوضات حاول ان تتحرك وتبرمج اعمالك.

عاطفياً: لا تسمح لأحد بالتأثير سلباً في مجرى العلاقة، بل إطوِ صفحة الماضي، الوقت مناسب لإظهار نياتك الصادقة.

صحياً: عوامل الإصابة بمضاعفات نتيجة الإرهاق قد تظهر فجأة، فكن حذراً

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: اجواء معاكسة من القمر من السرطان لا تزال مسيطرة إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّداً ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة يوم صعب متطلب يحمل انشغالات ايضافية مزعجة كن حذر من التاثيرات المتقلبة التي تحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية

عاطفياً: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة مع الشريك، فتتوصلان إلى قواسم مشتركة في أمور كثيرة.

صحياً: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، يسهل اعمالك حاول ان تكثف تحركاتك وتابع المسائل المهمة والداعمة لمشاريعك ان نوعية والوقت تعطيك قوة نشاط حيوية ايجابيات وحظوظ يمكنك ان تحلم وان تحقق اهدافك.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحياً: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريباً.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13-8-2024

مهنياً: اجواء ولا اجمل رائعة من اجمل الاوقات اذا انت جاهز وحاضر كذلك سوف تحقق اكثر من نتيجة جيدة وتحصل على نتيجة اعمال سابقة ويحالفك الحظ لانجاز مهني مميز يوم جيد كل الامور تدور لصالحك على كافة الاصعدة.

عاطفياً: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك.

صحياً: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.