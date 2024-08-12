إعلان مبادرة للمنظمات الغير هادفة للربح لإبداء الإهتمام ”معاً لخلق بيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - تعلن وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة / EU Green، إلى عقد شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح والمتخصصة في تصميم برامج حاضنة للأعمال والمشروعات على مستوى الجمهورية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اربع محافظات: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

ومن خلال هذه الشراكة، سنقوم معاً بتوفير الموارد والخبرات الأساسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الدعم الفني والمالي لتعزيز قدراتهم فى خلق مبادرات فى العديد من المجالات بالمحافظات الأربعة كفرصة لمعالجة القضايا الملحة في قطاع ريادة الأعمال لتعزيز نموه واستدامته.

وتعد مجالات التعاون كالآتى: إدارة المخلفات الصلبة، حماية البيئة، الاقتصاد الدوار، وتغير المناخ.

إذا كنت مهتماً، برجاء إرسال طلبك قبل تاريخ 8 من سبتمبر من خلال هذا الرابط : https://doroobegypt.org/en/ngo-registration/sign-up

"معاً لخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استدامة لقطاع ريادة الأعمال في مصر."

تنفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة / EU Green بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بالتعاون مع وزارة البيئة. للمزيد من المعلومات عن المشروع، اتبع الرابط:

https://www.giz.de/en/worldwide/123415.html

Egyptian National Solid Waste Management Programme - NSWMP