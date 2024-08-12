نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لم نشره موقع "دوت الخليج".. التعليم: إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

كان قدر نشر" دوت الخليج" أمس في واقعة فريدة من نوعها، لم تشهدها نتائج الثانوية العامة من قبل على مر التاريح، تفاجأ طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتقدمين للمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات، عند دخولهم على موقع التنسيق، بإضافة درجتين على مجموعهم الكلي.

وأرجح الطلبة والطالبات سبب زيادة الدرجتين عن المجموع الكلي، المدون في شهادة النجاح التي تم استلامها من المدرسة، هو وجود خطأ في سؤال الفيزياء، وتم إضافة الدرجتين طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم، تعويضًا عن الأخطاء التي شهدها الامتحان هذا العام، والذي تسبب في صراخ وبكاء طلاب الشعبة العلمية عقب تأديتهم لامتحان الفيزياء.