شيخ الأزهر يهنئ الدكتور نظير عياد لتعيينه مفتيا للجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - شيخ الأزهر لمفتي الجمهورية: امتحنكم الله تعالى بمنصب المفتي فسخِّره في صناعة الخير للناس

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أ. د. نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد والرشاد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعينه على القيام بمهام هذه المسؤولية الجليلة، وأن يوفقه في الارتقاء بمنظومة العمل في دار الإفتاء المصرية، بما ينفع الناس وييسر عليهم أمور دينهم، وقال فضيلته للمفتي "لقد امتحنكم الله تعالى بهذا المنصب المهم، وكم هو أمر جلل ومسؤولية كبري؛ فسخره في صناعة الخير للناس والتيسير عليهم ".

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية للارتقاء بدار الافتاء، داعيا المولى عز وجل أن يكتب له السداد والتوفيق.