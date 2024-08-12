نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تكشف تفاصيل إضافة درجتين في امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية.

يأتي هذا بعد اكتشاف خطأ في نموذج الإجابة أدى إلى إضافة درجتين للطلاب المتضررين.

تفاصيل إضافة الدرجات

الإجابات الصحيحة: تم اعتبار الإجابتين (ب) و(ج) صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج أ وما يعادله في باقي النماذج. بناءً على هذا التعديل، تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب).

تعديل التنسيق: الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب وفقًا للدرجات المعدلة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الدعم المناسب للطلاب المتأثرين.

التحقيق: قرر الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة للتحقيق العاجل في الإدارة العامة للشؤون القانونية. يأتي هذا القرار نظرًا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

الإجراءات المتخذة

التعاون مع وزارة التعليم العالي: لضمان تعديل التنسيق بشكل عادل يتماشى مع التعديلات الأخيرة في نتائج امتحانات الفيزياء، تتعاون الوزارة بشكل كامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التحقيق في الأخطاء: يشمل التحقيق سحب نموذج الإجابة من بنوك الأسئلة بالكامل، مع مراجعة دقيقة لضمان عدم تكرار الأخطاء في المستقبل.

التأكيد على الشفافية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الطلاب وتقديم المعلومات بشكل شفاف.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة وضمان حصول الطلاب على درجاتهم المستحقة.