نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة التربية والتعليم تحيل لجنة مراجعة امتحان الفيزياء للتحقيق بعد التعديلات على الدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي اليوم عن إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة امتحان مادة الفيزياء ونموذج الإجابة للتحقيق بصفة عاجلة.

تأتي هذه الخطوة بعد انتشار تقارير حول زيادة درجات بعض طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية، مما استدعى تدخل الوزارة لضمان تحقيق العدالة للطلاب.

إجراءات الوزارة

1. تعديل الدرجات

في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الطلاب، تم إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الثانوية العامة في امتحان مادة الفيزياء.

هذا التعديل جاء بعد اعتراف الوزارة بصحة الإجابة (ب) لسؤال محدد في الامتحان، مما أثر على نتائج الطلاب، وبناءً عليه، تم تعديل نتائج الطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) بحيث يتم إضافة درجتين إلى درجاتهم.

2. تنسيق الطلاب

أوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب بناءً على التعديلات الجديدة.

يشمل هذا ضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

3. التحقيق مع اللجنة

قرر السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة للتحقيق، وذلك بسبب عدم تحري الدقة في نموذج الإجابة، مما أدى إلى الأخطاء التي تم اكتشافها لاحقًا.

التأكيد على الشفافية

أكدت وزارة التربية والتعليم على التزامها بالشفافية في جميع الإجراءات التي اتخذتها، وذكرت أن التعديلات التي تم الإعلان عنها تأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة للطلاب وضمان حقوقهم كاملة.

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى

تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 اليوم، وستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024. بعد انتهاء فترة التسجيل، سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ومن ثم تحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم عبر الرابط المخصص لموقع التنسيق للطلاب في مختلف الشعب، بما في ذلك العلمي علوم، رياضيات، والأدبي.

يمكن الوصول إلى الموقع من هنا لطلاب العلمي علوم ورياضيات ومن هنا لطلاب الأدبي.

خطوات تسجيل الرغبات