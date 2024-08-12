محافظ بني سويف ورئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات يناقشان سبل تعظيم أوجه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:28 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمنظومة إدارة المخلفات ومتابعة رفع مستوى منظومة المخلفات بالمحافظات، توجه اليوم الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد مدير عام بالجهاز، للاجتماع مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك لبحث ومناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة بالمحافظة

تقدم السيد رئيس الجهاز، بالتهنئة للسيد المحافظ على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظا لبنى سويف، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحسين مستوى منظومة المخلفات داخل المحافظة، وأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وناقش الاجتماع، عقد المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن الأنشطة السكنية والتجارية بالمحافظة وإمكانية قيام الشركة المعنية بإدارة وتشغيل المدافن الصحية من خلال المدافن الصحية التي تم إنشاؤها بمركزي سنورس وسمسطا من خلال مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتشغيل الأمثل لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، مؤكدا على أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية على اتم الاستعداد الى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الامن داخل المحافظة.

من جهته ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سبل تعظيم الدعم الممكنة بين المحافظة والجهاز، لاسيما في مجالات تقديم أوجه الدعم الفنى اللازم لمنظومة العمل بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات في مجالات تحفيز انتاج السماد والمفروزات والوقود البديل، وتشجيع المبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، وغيرها من أوجه الدعم المتاحة.

وفى إطار بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بسمسطا، أوضح المحافظ، أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة والذى يتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة ورفع كفاءة الخطوط الحالية ، ومعدات العمل بالمصنع، لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد و RDF (الوقود البديل)، وسوف يخدم المشروع مراكز (سمسطا، إهناسيا، ببا).