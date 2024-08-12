وزارة العمل : ندوة للتوعية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بعنوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات ندوة للتوعية بمقر المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس ، بمشاركة طلاب وخريجي المعهد ، فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقنوات الفضائية ، وممثلي المجتمع المدني ،وعدد من مديري الإدارات بمديرية العمل والعاملين بمنطقة عمل بلبيس ، في إطار التعاون بين وزارة العمل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، جرى خلالها التعريف بمصطلحات تخص الهجرة غير الشرعية من منظمة العمل الدولية ، وجهود الدولة المصرية للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية واصدارها استراتيجية لمنع ومكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار البشر ، وتوضيح مفهوم الاتجار بالبشر وأوجه التشابه والاختلاف بينه وبين تعريب المهاجرين ، وأسباب انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأهم المحافظات المصدرة للمهاجرين ، وكيف يتحول الحلم إلى كابوس ، وجهود الدولة المصرية على المستوى المحلى والدولى لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية ، وما هي بدائل حل المشكلة ، وكذلك جهود وزارة العمل للتصدي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل المحلي والأجنبي ، وتوفير فرص عمل لائقة ، كما جرى توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالشرقية ، والمعهد العالي العالي للعلوم الأدارية ببلبيس فى مجال التدريب من أجل التشغيل لخريجي المعهد ..

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريرٍ للوزارة ،ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، ومخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع ، وكذلك حرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ونوه مدير المديرية ، فى كلمته خلال الفعاليات على دور وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة لنشر الوعي في كافة المجالات التي تخص العمل والعمال ، كما أستعرض لبعض الآثار السلبية ومخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الدولة فى القضاء على هذه الظاهرة ، والخدمات التي تقدمها مديريات العمل بكافة أرجاء الجمهورية على سبيل المثال (التدريب المهني - وادماج المرأة في سوق العمل - وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ، كما ألقى المهندس محمد حجازي عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس كلمة رحب فيها بالسادة الحضور كما اثنى على الدور البارز لوزارة العمل ومديرياتها فى التواجد الدائم بين العمال ، وتوفير فرص عمل للشباب بالداخل والخارج ، ثم مناقشة المنظور الديني للهجرة غير الشرعية قدمه فضيلة الشيخ أحمد حجازي مديرية الأوقاف بالشرقية ، والتعريف بمفهوم الهجرة ، ومتى تكون مشروعة او غير مشروعة ، والهجرةغير الشرعية لما فيها من إذلال النفس ، ومخاطر تعود على الفرد والمجتمع ..

وأشار مدير المديرية أن الندوة حضرها: الدكتور أحمد شاهين أستاذ ورئيس علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب جامعة الزقازيق ، والمهندس محسن مهران نائب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس ، والدكتور عماد الدين محمد أمين عام المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس، ومنى عبد الفتاح سند نائب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس ، وندى عفيفي الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، وعمرو ربيع الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل ، ومصطفى الهواري مساعد مدير عام مسئول التنمية المجتمعية والبشرية بفرع جهاز تنمية المشروعات بالشرقية ، ووفاء طلبة مدير الإدارة التعليمية بلبيس، ومحمد حجازي مدير منطقة عمل بلبيس ، والمهندسة إيمان كمال استشاري السلامة بمديرية العمل بالشرقية ..