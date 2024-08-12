تنمية المشروعات: نعمل على دعم الشباب وقدمنا تمويلات بـ 28 مليار جنيه خلال عشر سنوات لمشروعات الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً -

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشباب، لتشجيعهم ودفعهم لاقتحام مجال الأعمال الحرة وريادة الأعمال، وذلك من خلال حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعدهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتنفيذ أفكارهم الابتكارية بما يعمل على خلق فرص عمل جديدة لائقة ومستدامة وقابلة للنمو.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، مؤكدا على تنفيذ الجهاز لاستراتيجية وطنية شاملة وفق توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو تمويل مشروعاتهم القائمة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن قيمة التمويلات التي ضخها الجهاز لدعم مشروعات الشباب بلغت خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2024 (10 سنوات) حوالي 28 مليار جنيه، مولت نحو 1.2 مليون مشروع متوسط و صغير ومتناهي الصغر في مختلف المجالات، وذلك بنسبة 59 % من إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها، وقد ساهمت التمويلات المتاحة في خلق 1.8 مليون فرصة عمل.

وأكد رحمي أن الجهاز يولي أهمية خاصة بدعم المشروعات الابتكارية، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات قام بالتعاون مع عدد من خبراء مجموعة البنك الدولي في تدشين أول برنامج للاستثمار في الصناديق الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار خطة الجهاز للاهتمام بالشركات الناشئة والتي تمثل أهمية قصوى لمستقبل الاقتصاد المصري في توفير المزيد من فرص العمل المستدامة والقابلة للنمو والتطور، حيث يعمل البرنامج على تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لنمو تلك النوعية من المشروعات من خلال تبادل المعرفة مع الخبراء والشركاء في هذا المجال وتوفير مختلف أنواع الدعم في مجال ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية من الشباب.