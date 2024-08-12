وزير الكهرباء يستقبل سفيرة البحرين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون ومجالات الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً - استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

‎ رحب الدكتور محمود عصمت بسفيرة مملكة البحرين ، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة على كافة المستويات ، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ، بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.