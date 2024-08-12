وزير البترول يشيد بدور مجلس النواب المصري ولجانه النوعية المتخصصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب المصري ولجانه النوعية المتخصصة لا سيما لجنة الطاقة والبيئة في مختلف الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وفي مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين اتفاقيات البحث والإنتاج للبترول والغاز مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في دفع جهود الوزارة لزيادة الاستثمارات اللازمة لدعم معدلات الإنتاج البترولي ، مؤكدا كذلك علي اهتمام الوزارة بتكثيف التعاون و التواصل المستمر مع المجلس الموقر ونوابه ولجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشة ومتابعة الموضوعات المختلفة.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة ، والنائبة رشا رمضان وكيل اول اللجنة ، والنائب الدكتور محمد جنيدي وكيل ثان اللجنة ، والنائب خالد عبدالمولي امين سر اللجنة ، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية و الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و الدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG .

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة من السادة النواب مؤكدا حرص الوزارة علي مد جسور الثقة والتعاون مع مجلس النواب المصري ولجانه النوعية باعتبارهم نواب الشعب وانه اختار منهجية الشفافية والشراكة ومنهجية التعاون المبني علي الحوار والمصارحة والعمل بروح الفريق.

وأكد الوزير للنواب ان الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كاولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد ، و انها توجه اهتمامها لمواجهة التحديات في هذا المجال ، كما تركز علي إتاحة فرص جديدة للاستثمار بما يخدم اهداف تامين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج ، كما اكد علي دعم مجهودات العنصر البشرى بالمواقع البترولية التي تمثل العصب الرئيسي في تحقيق هذه الأهداف.

ومن جانبهم توجه اعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة للمهندس كريم بدوي علي ثقة القيادة السياسية والحكومة في اختياره لتولي مسؤولية الوزارة مؤكدين إن انشطة وزارة البترول والثروة المعدنية تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد لدورها الحيوي في توفير إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف القطاعات .

واستمع الوزير خلال اللقاء الي ماطرحه السادة النواب لدعم التعاون وتنسيق الجهود بفاعلية اكبر بين الوزارة واللجنة في الملفات التشريعية والرقابية والتي تمثل ملفات داعمة لعمل الوزارة وعجلة الانتاج مثل اتفاقيات البحث و الإنتاج البترولي ، علاوة علي ماطرحه النواب بشأن تطوير وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي في مختلف الملفات والموضوعات .