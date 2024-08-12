نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر التعليم: نتخذ كافة إجراءات تعديل الدرجات مع مكتب التنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تناقش مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تعديلات نتيجة الثانوية العامة بعد إضافة درجتين على نتيجة مادة الفيزياء للطلاب الذين قاموا باختيار إجابة رقم ب أو في السؤال رقم ٣٤ في نموذج أ وما يعادلة في باقي النماذج.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات التي ستترتب على تعديل شرائح المجاميع بعد تعديل الدرجات لصالح الطلاب دون حدوث أي خلل بعمليات التنسيق، لافتًا إلى أنه جاري العمل على تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة.

واضاف المصدر، ان هناك اجتماعات تدير بين مسؤلي الوزارتين التعليم العالي والتربية والتعليم، لاتخاذ كافة الإجراءات التي ستترتب على تعديل النتائج لطلاب شعبة علمي.

وفي إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

وفي ذات السياق، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم تسجيل رغباتهم حاليًا.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.