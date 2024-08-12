أحمد أمين: مهرجان «نبتة» مستمر لنهاية سبتمبر والإعلان عن الفائزين نوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:39 مساءً - أعلن النجم أحمد أمين، رئيس مهرجان نبتة للأطفال، الذي سينطلق يوم 15 أغسطس الجاري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عن استمرار فعاليات المهرجان حتى نهاية سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أمين في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لمهرجان نبتة، أن الخطة المستقبلية للمهرجان هي انتشاره في جميع محافظات الجمهورية والوصول لكل الأطفال من مختلف المحافظات، موجهًا الشكر للدكتورة نشوي جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة".