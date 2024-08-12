تعليم البرلمان: أزمة كورونا أنتجت طلاب في منتهى الضعف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:32 مساءً - حذرت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، من أزمة الكيانات الوهمية، في ظل تواجدها ووقوع بعض الطلاب في مشكلاتها ، مطالبة طلاب الثانوية العامة بالرجوع للوزارة قبل الدخول والتقديم على الكيانات الوهمية.

وشددت خلال حوارها ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب ، على قناة "أزهري" على ضرورة تفعيل الدور الرقابي، وخاصة من خلال أولياء الأمور، والمساعدة في العملية التعليمية من خلال الدور الرقابي على الأبناء، والمتابعة مع الجهات والإدارات التعليمية .

وأشارت لأهمية وضرورة الكتاب الجامعي ، مضيفة ؛"أزمة كورونا أنتجت طلاب في منتهى الضعف، ويجب أن يكون هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم مع المتخصصين والأساتذة وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي".