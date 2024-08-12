مجدي يعقوب لـ"القاهرة الإخبارية": إنشاء مركز لجراحة القلب فى رواندا ضرورة كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:33 مساءً - قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري، إنّ تدشين مركز "مجدي يعقوب رواندا- مصر لجراحة القلب" في أفريقيا مشروع مهم جدا على غرار ما حدث في مركز أسوان، ويبرز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف "يعقوب"، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة الرواندية كيجالي، بعد تدشين مركز "مجدي يعقوب رواندا- مصر لجراحة القلب": "في هذا المركز سيتم تقديم الخدمات الطبية وفقا لآخر ما توصل إليه الطب في العالم، وذلك بمساواة كاملة، مثلما يحدث في أسوان".

وتابع البروفيسور العالمي: "كل شيء بالمجان لخدمة الإنسانية المعذبة، فأمراض القلب أول ما يقتل عددا كبيرا من الناس، كما أنها تصيب الفئات السنية المختلفة، بالإضافة إلى أنّ الدول النامية بها أمراض كثيرة، ولا بد من تكرار مثل هذه المشروعات الطبية في مختلف الدول الأفريقية".

وواصل: "لدينا في مصر كفاءات يجب أن نوليها اهتماما كبيرا حتى تنضج، وهناك كفاءات كبيرة سافرت إلى أفريقيا وقدمت خدماتها للدول النامية".