سباقات "REVIT UP" تشعل حماس الجماهير فى مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 09:32 مساءً - تواصل سباقات السيارات إبهار الجمهور في مهرجان العلمين، حيث شهدت بطولة مصر الشرق الأوسط لسباق السيارات "REVIT UP" التي تقام في مهرجان العلمين الجديدة نجاحًا كبيرًا.

واستطاعت هذه السباقات المثيرة أن تجذب أنظار عشاق السرعة والإثارة، وتميزت السباقات بالتشويق والإثارة، ما جعل الحضور على أعصابهم حتى اللحظة الأخيرة.

على هامش البطولة، أجرى منظمو المهرجان لقاءات خاصة مع المتسابقين الذين شاركوا تجاربهم وتحدياتهم في هذه البطولة المميزة، وأكد المتسابقون على مستوى التنظيم العالي للبطولة، وعلى الحماس الذي وجدوه من الجمهور.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.