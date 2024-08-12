عضو نقابة الممثلين لـ"الحياة": أشعر بطاقة إيجابية في العلمين الجديدة والمهرجان شهد تطورا كبيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، إنه يشعر بطاقة إيجابية خلال حضوره مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه شاهد تطورا كبيرا في مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة في العلمين"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك حفلات متنوعة ومهرجان نبتة للطفل، حيث هناك رؤية واضحة وإرادة للتنفيذ، مما يدعو للسعادة والفخر أن مصر بلدنا ومدينة العلمين أصبحت تعمل طوال العام وليس في الصيف فقط.

وكشف عن أن هناك نقلة كبيرة في العلمين، وفخور أننا حققنا ذلك في وقت قصير، مردفا: "معي أصدقائي من لندن وهم هنا النهاردة ومبهورين، ازاي ده في وقت سريع كده".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.