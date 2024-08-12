نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعديل النتيجة.. مفاجأة بأسماء أوائل شعبة علمي علوم بالثانوية العامة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب التنسيق منذ قليل، أسماء ال500 طالب وطالبة الأوائل لكل شعبة من الشعب الثلاثة بالثانوية العامة الأدبية والعلمية “علوم ورياضة”، وذلك بعد إضافة تعديلات بنتيجة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وينشر " دوت الخليج " أسماء ال٥٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمي علوم، وذلك بعد إجراء تعديلات بالنتيجة، بإضافة درجتين للطلاب الذين قاموا بختيار رقم ب أو ج في سؤال ٣٤ بنموذج أ، أو مايعادله بباقي النماذج.

وفي إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

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