حافلتان مكشوفتان لاستقبال أحمد الجندى وسارة سمير فى مطار القاهرة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:26 مساءً - جهزت الشركة الراعية حافلتين مكشوفتين لاستقبال البطل أحمد الجندي والبطلة سارة سمير في مطار القاهرة، حيث تصل البعثة المصرية بعد قليل قادمة من باريس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.

حافلة سارة سمير حافلة سارة سمير

حافلة أحمد الجندى حافلة أحمد الجندى

أصدر دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير ، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز.

وأكد الوزير أن القرار يأتي تكريماً لإنجازات سارة سمير في رفع الأثقال، والتي أضافت إلى سجلها المتميز فضية أولمبياد باريس 2024.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتصل بعثة مصر في أولمبياد باريس إلى مطار القاهرة بعد قليل بعد تحقيق 3 ميداليات ذهبية، عن طريق أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وفضية عن طريق سارة سمير لاعبة رفع الأثقال وبرونزية عن طريق محمد السيد لاعب السلاح.