أمين حماة الوطن: منتدى حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة العميق بتمكين الشباب وتفعيل دورهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024" الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحريات العامة.

وأكد "نصير" أن المنتدى يعد خطوة مهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة تضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها.

وأشار نصير إلى أن تنظيم مثل هذه المنتديات يعكس التزام الدولة العميق بتمكين الشباب وتفعيل دورهم كقوة فاعلة في نهضة الوطن، متابعا: "تمكين الشباب من فهم حقوقهم وممارستها ليس فقط حق لهم، ولكنه استثمار في مستقبل مصر، حيث يمثل الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل".

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تدرك أهمية هذا الدور، ولذلك تركز على إعداد جيل واع بحقوقه وقادر على المشاركة بفعالية في بناء الدولة الحديثة.

وأشاد نصير بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل إطارا شاملا تستند إليه الدولة في وضع القوانين والسياسات التي تعزز حقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة.

وأضاف نصير أن هذه الجهود تتجلى في مختلف المجالات، بما في ذلك تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، حيث تعمل الدولة على تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا فاعلين في جميع القطاعات، لافتا أن مثل هذه المنتديات تسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، وتدعم رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة الفاعلة.

واختتم اللواء طارق نصير تصريحاته -بالتأكيد- على أن التزام الدولة بحقوق الإنسان وتعزيزها بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، هو دليل على حرص القيادة السياسية على بناء مستقبل مشرق لمصر، يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للجميع.

وأعرب عن أمله في أن يستمر تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز من دور الشباب في نهضة المجتمع المصري.